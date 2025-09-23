The New York Times: отца Илона Маска несколько раз обвиняли в сексуализированном насилии над детьми

Бизнесмена Эррола Маска, отца Илона Маска, неоднократно обвиняли в сексуализированном насилии над родными и приемными детьми, пишет The New York Times. Это в том числе стало причиной, по которой сам Илон Маск разорвал отношения с отцом.

Предполагаемые инциденты происходили с 1993 по 2023 год в Южной Африке и в Калифорнии, всего о сексуализированном насилии со стороны Эррола Маска рассказывали пять его родных и приемных детей.

NY Times ознакомилась с материалами полиции и выяснила, что против Эррола Маска велись три официальных расследования. Два из них были закрыты, что стало с третьим, не уточняется.

Несколько раз семья обращалась за помощью к самому Илону Маску. Как пишет NY Times, миллиардер помогал родственникам: он пытался оформить опеку над единокровными сестрами, чтобы оградить их от отца, а также оказывал финансовую помощь мачехе (даже после ее развода с Эрролом) и ее дочери.

Илон Маск в автобиографии, вышедшей в 2023 году, писал, что не общается с отцом. В 2017 году бизнесмен в интервью Rolling Stone говорил, что его отец творил «почти все зло, которое только можно представить».

Эррол Маск был женат дважды, Илон Маск — его сын от первого брака. В 2017 году, уже после второго развода, стало известно об отношениях Эррола Маска с его падчерицей (дочерью его второй жены). Позже у них родились двое детей.