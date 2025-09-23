США обнаружили недалеко от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке «сеть электронных устройств», способных отключать мобильную связь

Секретная служба США сообщила, что обнаружила и ликвидировала «сеть электронных устройств» в районе Нью-Йорка, которая могла использоваться для проведения различных атак, в том числе отключения мобильной связи. Об этом говорится на сайте агентства.

В ходе расследования были обнаружены 100 тысяч сим-карт и 300 сим-серверов (вероятно, речь идет про — прим. «Медузы»). Один из американских чиновников разговоре с The New York Times рассказал, что с помощью такой сети можно отправлять до 30 миллионов анонимных текстовых сообщений, что представляет собой «беспрецедентный масштаб».

Согласно расследованию Секретной службы, найденные серверы и сим-карты могли использоваться для рассылки анонимных угроз и «широкого спектра телекоммуникационных угроз», в том числе отключение сотовых вышек, а также для блокировки связи и обеспечения анонимной зашифрованной связи между потенциальными преступными организациями.

Серверы были расположены примерно в 55 километрах от места проведения Генассамблеи ООН, которая с 23 по 29 сентября проходит в Нью-Йорке в штаб-квартире организации. В ней должны принять участие десятки мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп.

«Учитывая время, местоположение и потенциальную возможность серьезных сбоев в работе телекоммуникационных сетей Нью-Йорка, которые могут быть вызваны этими устройствами, агентство быстро приняло меры по отключению сети», — говорится в заявлении Секретной службы.

Опрошенные The New York Times эксперты отметили, что масштаб обнаруженного оборудования позволяет предположить, что сеть может быть частью операции по слежке. Первоначальный анализ данных по некоторым сим-картам показал связи с неназванным иностранным государством, а также уже известными Секретной службе преступниками, среди которых есть члены картелей.

«Мы продолжим работу по выявлению подозреваемых и их намерений, в том числе, был ли в их планах срыв Генеральной Ассамблеи ООН и блокировка связи правительственных и экстренных служб во время официального визита мировых лидеров в Нью-Йорк», — заявил представитель нью-йоркского отделения Секретной службы.