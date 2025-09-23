РБК: Украина использовала большое количество воздушных шаров при ночной атаке беспилотников на российские регионы

Во время атаки украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 23 сентября использовалось большое количество воздушных шаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, и собеседника, знакомого с характером последнего налета дронов.

По словам одного из собеседников, ранее массовых налетов воздушных шаров российские силы ПВО не фиксировали. «Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — сказал источник.

Других подробностей, в том числе предположений о том, для чего украинские военные использовали шары, РБК не приводит.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ утром 23 сентября писал, что со вчерашнего вечера силы ПВО в московском регионе сбивают «картонные дроны и шары».

С вечера 22 сентября Москву и область массово атакуют украинские беспилотники. Только с полуночи мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты 28 дронов. Общее число уничтоженных дронов с вечера достигло 43.

По данным на 11:30, в московских аэропортах задержаны и отменены около 200 рейсов.

Генштаб ВСУ в своих сводках регулярно сообщает, что российская армия во время массового запуска беспилотников по Украине использует дроны-имитаторы. В ВСУ заявляли, что они используются для того, чтобы перегрузить противовоздушную оборону.