ФСБ сообщила, что в Самарской области задержаны отец и сын, подозреваемые в подрывах мостов и газопровода. Один из них якобы ударил себя ножом при задержании

В Самарской области задержаны двое граждан России, подозреваемые в подготовке подрыва моста через реку Самара, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанные — отец и сын, 1970 и 1992 годов рождения соответственно. Спецслужба утверждает, что нашла в арендованной ими квартире и в тайнике в лесу 13,5 килограмма взрывчатых веществ, «большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера».

Во время допроса, заявили в ФСБ, задержанные признались, что совершили несколько подрывов: в июле 2023 года — магистрального газопровода в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 года — железнодорожных мостов через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, они признались, что причастны к изготовлению и закладке взрывного устройства, с помощью которого в июле 2023 года была подорвана трансформаторная подстанция Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, утверждают в ФСБ.

По данным спецслужбы, в июне 2022 года россиянин 1992 года выехал за рубеж, где через телеграм «установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству путем подготовки и совершении терактов и диверсий на территории России». «По возвращении в страну он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды», — заявили в ФСБ.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статьям о незаконном обороте и изготовлении взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 и часть 1 статьи 223.1 УК). Также следователи рассматривают вопрос о возбуждении дела по статьям о диверсии, госизмене и участии в деятельности террористической организации.

В видео ФСБ, которое опубликовало агентство ТАСС, говорится, что один из задержанных ударил себя ножом при задержании. Затем на записи показан мужчина, который лежит на больничной койке и отвечает на вопросы человека, находящегося за кадром.