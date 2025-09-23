ФАС завела дело против группы ПИК из-за ограничения доступа к услугам интернет-провайдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против группы компаний ПИК из-за ограничения доступа интернет-провайдеров в дома застройщика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФАС установила, что оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Подмосковья и Петербурга, входящие в группу ПИК, ограничивали другим провайдерам доступ к домам застройщика.

Так, в марте, сообщает «Интерфакс, жильцы домов ПИК на несколько дней остались без связи, после того как интернет-провайдер Lovit (ООО «Ловител») подвергся DDoS-атаке.

По мнению ФАС, действия группы ПИК ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет.

Компании грозят административные штрафы в размере от 0,01% до 0,15% выручки по статье о злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке (14.31 КоАП).

Группа ПИК — одна из крупнейших в России компаний, которая занимается строительством жилья в 14 регионах страны. По данным «РБК-Недвижимость», на долю ПИК к началу 2025 года приходилось 3,46% от общего объема текущего строительства домов в России. На тот момент ПИК строила 195 жилых домов (95,3 тысяч квартир) и занимала второе место среди застройщиков страны.