WP: администрация Трампа собралась связать аутизм с приемом парацетамола

Администрация президента США Дональда Трампа намерена связать прием беременными парацетамола (коммерческое название «Тайленол») с риском аутизма у детей, пишет The Washington Post.

По данным источников издания, министерство здравоохранения США планирует предупреждать находящихся на ранних сроках беременности о рисках приема парацетамола, если нет высокой температуры (препарат используется не только как жаропонижающее, но и как обезболивающее).

Кроме того, пишет WP, американский Минздрав собирается рекомендовать фолинат кальция в качестве потенциального «лечения аутизма». Этот препарат с коммерческим названием «Лейковорин» обычно назначают для противодействия побочным эффектам некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина В9.

Планы по фолинату кальция, отмечает газета, вызвали новую волну обсуждения в научном сообществе причин аутизма. Некоторые эксперты, пишет WP, считают, что аутизм генетически обусловлен, следовательно, в значительной степени «излечиться» от него нельзя.

Выводы по парацетамолу и фолинату кальция Трамп анонсировал в своей речи на церемонии прощания с Чарли Кирком. «Завтра у нас будет одно из самых больших объявлений — с медицинской точки зрения — в истории нашей страны», — сказал он. «Я думаю, что мы нашли ответ на вопрос об аутизме», — заявил президент США.

Парацетамол — один из самых популярных жаропонижающих и болеутоляющих препаратов в США и других странах.

Подробнее о Минздраве США и его главе при Трампе

Роберт Кеннеди-младший насаждает в Минздраве США новую политику под лозунгом MAHA — «Сделаем Америку снова здоровой» В ней намного больше идеологии, чем науки, и это очень не нравится американским врачам

