WhatsApp остался самым популярным мессенджером в России, несмотря на блокировку звонков. Его аудитория в три раза больше, чем у Max

Мессенджер WhatsApp по-прежнему занимает первое место в России по аудитории, пишет «Коммерсант» со ссылкой исследованием рекламного холдинга Group4Media на основе данных Mediascope.

В августе 2025 года у WhatsApp было более 97 миллионов уникальных пользователей против 96,2 миллиона годом ранее. Лидерство, отмечает издание, мессенджер сохранил несмотря на блокировку звонков в этом сервисе, которую власти РФ начали в первой половине августа.

Второе место по аудитории, подсчитали в Group4Media, занимает VK с месячным охватом за август 93,5 миллиона уникальных пользователей против 90,6 миллиона в прошлом году. На третьем — Telegram c 91 миллионами пользователей (86,8 миллиона пользователей в августе 2024 года), звонки в котором в РФ также блокируются.

Блокировка звонков в WhatsApp и Telegram разозлила всех: от обычных пользователей до Z-блогеров При этом Meta пообещала бороться, а Павел Дуров пока отмалчивается

Мессенджер Max, который активно продвигают российские власти, находится, по данным этого исследования, на пятом месте с месячным охватом в 32,2 миллиона пользователей.

Среднесуточный охват (среднее количество уникальных пользователей в сутки) за август 2025 года у WhatsApp увеличился на 0,7 миллиона уникальных пользователей, до 82,1 миллиона, у VK — на 1,2 миллиона, до 55,8 миллиона пользователей, у Telegram — на 5,5 миллиона, почти до 68 миллионов уникальных пользователей. У Max среднее количество уникальных пользователей в сутки в августе составляло 7 миллионов.

«WhatsApp — многолетний лидер рынка. Переписка, семейные и рабочие чаты по-прежнему работают, и люди пользуются тем приложением, к которому привыкли», — сказал изданию директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Соотношение месячного и ежедневного охватов Max, по его мнению, показывает, что люди установили мессенджер, но используют его возможности ограниченно.

Как работает мессенджер Max

«Медуза» протестировала мессенджер Max. В нем почти ничего не работает и нельзя ставить негативные эмодзи Не запускается даже игра «Змейка»

