В результате удара украинских дронов по Крыму погибли три человека, 16 получили ранения

Украинские беспилотники в ночь на 22 сентября нанесли удар по территории аннексированного Россией Крыма. По последним данным российских властей погибли три человека, 16 получили ранения.

Минобороны РФ утверждает, что дроны, снаряженные «фугасными боезарядами», атаковали гражданские объекты в курортной зоне.

В частности, заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос», а также здание школы.

По данным Минобороны РФ за ночь 22 сентября над российскими регионами и Крымом были сбиты 114 украинских беспилотника. В том числе по 25 дронов уничтожили над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 — над Белгородской областью, 13 — над Астраханской, утверждают российские военные.

Украинская сторона удар по территории Крыма пока не прокомментировала.