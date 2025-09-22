Россия обратилась к Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с просьбой смягчить санкции, наложенные из-за вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters, журналисты которого ознакомились с черновиками российских документов.

В своем обращении Москва указывает, что из-за санкций российские авиакомпании вынуждены с помощью сложных схем искать запчасти для более чем 700 самолетов, в основном производства Boeing и Airbus. Эти запчасти, настаивают в РФ, критически важны для обеспечения безопасности гражданских полетов. В своей жалобе Москва называет санкции «незаконными принудительными мерами».

Запрос РФ будет рассматриваться в ходе начинающейся 23 сентября ассамблее ИКАО, которая проходит каждые три года.

Как рассказал Reuters источник в российской авиационной отрасли, далеко не все запчасти для Boeing и Airbus можно импортировать через серые схемы, поэтому в скором времени РФ может оказаться вынужденной выводить из эксплуатации западные самолеты.

Как обращает внимание Reuters, Россия обратилась в ИКАО спустя неделю после того, как США сняли санкции с белорусского перевозчика «Белавиа».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 37 стран (подавляющее большинство из них — в Европе) закрыли свое воздушное пространство для российских самолетах. Из-за западных санкций Россия лишилась возможности покупать самолеты Boeing и Airbus, а также запчасти к уже используемым лайнерам.

