Политзаключенные Алексей Горинов и Азат Мифтахов подали жалобу в ООН против властей России
Российские политзаключенные — бывший муниципальный депутат Алексей Горинов и математик Азат Мифтахов — подали жалобу в ООН против властей РФ на незаконное преследование и лишение свободы. Документ, адресованный в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, от имени заключенных составили и направили юристы Центра защиты прав человека «Мемориал».
Жалоба касается статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («оправдание терроризма») — по ней Горинова и Мифтахова осудили на второй срок; обвинения были сфабрикованы, пока оба находились в заключении.
Авторы жалобы заявляют, что власти России используют эту статью для преследования своих политических оппонентов. Юристы называют статью 205.2 «резиновой», поскольку она сформулирована чрезмерно широко и расплывчато. «Чтобы обвинить человека в „публичном оправдании терроризма“, не нужно доказывать, что у него был специальный умысел», — отмечается в жалобе.
Горинов и Мифтахов считают, что их обоих дискриминировали по политическим убеждениям и наказали за критику государства — то есть фактически за реализацию права на свободу выражения мнения. Также в документе отмечается, что власти РФ нарушили право Горинова и Мифтахова на справедливый суд.