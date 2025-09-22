Политзаключенные Алексей Горинов и Азат Мифтахов подали жалобу в ООН против властей России

Российские политзаключенные — бывший муниципальный депутат и математик — подали жалобу в ООН против властей РФ на незаконное преследование и лишение свободы. Документ, адресованный в , от имени заключенных составили и направили юристы Центра защиты прав человека «Мемориал».

Жалоба касается статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («оправдание терроризма») — по ней Горинова и Мифтахова осудили на второй срок; обвинения были сфабрикованы, пока оба находились в заключении.

Авторы жалобы заявляют, что власти России используют эту статью для преследования своих политических оппонентов. Юристы называют статью 205.2 «резиновой», поскольку она сформулирована чрезмерно широко и расплывчато. «Чтобы обвинить человека в „публичном оправдании терроризма“, не нужно доказывать, что у него был специальный умысел», — отмечается в жалобе.

Горинов и Мифтахов считают, что их обоих дискриминировали по политическим убеждениям и наказали за критику государства — то есть фактически за реализацию права на свободу выражения мнения. Также в документе отмечается, что власти РФ нарушили право Горинова и Мифтахова на справедливый суд.

Что происходит с Азатом Мифтаховым в заключении

«Отделившись от „мужиков“, я не стал хуже них. Мой путь стал труднее, но и только» Для внешнего мира анархист Азат Мифтахов — политзаключенный, а для тюремного мира — «обиженный». Он рассказал «Медиазоне», как это влияет на его жизнь

Что происходит с Азатом Мифтаховым в заключении

«Отделившись от „мужиков“, я не стал хуже них. Мой путь стал труднее, но и только» Для внешнего мира анархист Азат Мифтахов — политзаключенный, а для тюремного мира — «обиженный». Он рассказал «Медиазоне», как это влияет на его жизнь