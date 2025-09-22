«Новая газета Европа»: российские военные предприятия начали сокращать зарплаты и меньше нанимать новых сотрудников

К августу 2025 года спрос на новые кадры на предприятиях военно-промышленного комплекса России упал до рекордно низкого уровня за все время полномасштабной войны, говорится в исследовании «Новой газеты Европа».

Журналисты издания пришли к такому выводу, изучив базу вакансий сервиса по поиску работы hh.ru. Они скачали с сайта все вакансии за период с января 2022-го по 31 августа 2025 года. Затем авторы исследования отфильтровали среди работодателей предприятия ВПК, работающие на прямые нужды фронта, — их оказалось 1266. За три года войны эти предприятия опубликовали более 577 тысяч вакансий.

Согласно анализу «Новой», наем в оборонной отрасли достигал своего пика в первый год войны: в августе 2022-го на ВПК приходилось почти 2% всех вакансий агрегатора. Летом 2025 года военные предприятия опубликовали 34,5 тысячи вакансий. Как отмечает издание, даже до вторжения, в январе 2022 года, в оборонном комплексе нанимали сотрудников активнее.

Рост объема госзаказа в ВПК развязал гонку зарплат, обострил дефицит кадров и разогнал инфляцию, пишет «Новая». Однако весной 2025 года зарплаты в оборонно-промышленном комплексе перестали расти. Предлагаемые в свежих вакансиях доходы сотрудников оборонных предприятий снизились на 10% с 2024 года. «Пока по всей стране растут зарплаты, в оборонке они упали впервые с начала войны», — говорится в исследовании.

Но при этом производители дронов и ракет, то есть наиболее востребованных вооружений для фронта, поднимают оклады для новых сотрудников.

«Чтобы продолжить наращивание производства, военным заводам уже недостаточно просто нанимать больше людей, — пишут авторы исследования. — У большинства предприятий ВПК нет ресурсов строить новые цеха и линии, как и нет больше возможностей наращивать производство за счет найма людей, — оборонный сектор к 2025 году достиг порога насыщения».

Читайте также

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)

Читайте также

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)