В Татарске Новосибирской области обрушилось здание школы. Детей внутри не было

В городе Татарск Новосибирской области обрушилась часть средней общеобразовательной школы № 5, сообщает МЧС.

В МЧС утверждают, что получили сигнал об обрушении в 10:40 утра 21 сентября, в воскресенье.

По предварительной информации, пострадавших нет. В момент обрушения людей в здании не было. Местное издание «Сиб.фм» пишет, что внутри находился охранник, который успел выбежать.

Следственный комитет Новосибирской области сообщил о возбуждении уголовного дела. В СК заявили, что назначат судебную строительную экспертизу, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. Также следствие пообещало установить, кто и когда проводил ремонт в школе.

Татарск находится примерно в 470 километрах к западу от Новосибирска. Здание обрушившейся школы было построено в 1930-х годах.