В Дагестане аномальный ливень. Десятки городов и сел остались без света, на дороги сошли оползни

В 73 населенных пунктах Дагестана произошло аварийное отключение электроснабжения из-за проливных дождей, которые начались 19 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС по республике.

К вечеру 20 сентября в «Дагэнерго» отчитались, что в некоторых районах Дагестана уже провели ремонтные работы и восстановили подачу электроэнергии.

В Махачкале из-за подтопления обесточена подстанция «Приморская», часть города осталась без электричества. В Каспийске также оказались подтоплены несколько трансформаторных подстанций. В обоих городах, как сообщалось, было затруднено движение транспорта.

В одном из частных домов Махачкалы обвалилась стена. Администрация города также предупредила о возможном нарушении герметичности сетей водоснабжения и посоветовала жителям пить только бутилированную воду.

Сели и оползни привели к полному или частичному перекрытию автодорог в девяти муниципалитетах Дагестана. В Кайтагском и Чародинском районах закрыли проезд по двум участкам дорог после того, как оползень разрушил мост. Около 37 сел остались без транспортного сообщения.

Глава региона Сергей Меликов в ночь на 20 сентября назвал ситуацию «сложной, но контролируемой». «Пока оснований для объявления чрезвычайного положения нет, но мы продолжаем следить за ситуацией», — говорил он.

С 19 по 20 сентября по районам Дагестана прогнозировались сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду, отмечает «Интерфакс».