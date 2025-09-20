Кибератака нарушила работу аэропортов Берлина, Брюсселя и Лондона

Кибератака на поставщика услуг систем регистрации и посадки на рейс нарушила работу нескольких крупных европейских аэропортов. По данным Reuters, среди пострадавших — аэропорты Брюсселя и Берлина, а также лондонский Хитроу.

Американская компания Collins Aerospace, предоставляющая системы регистрации и посадки на рейс нескольким авиакомпаниям в аэропортах по всему миру, столкнулась с «технической проблемой», рассказали в Хитроу. Администрация аэропорта предупредила пассажиров о задержках.

В аэропорту Брюсселя также предупредили о задержках и даже возможных отменах рейсов из-за кибератаки на подрядчика. Сотрудники аэропорта отметили, что пока проводят регистрацию и посадку на рейс только вручную. Они посоветовали пассажирам предварительно уточнить статус рейса у авиакомпании.

Администрация Берлин — Бранденбург заявила, что аэропорт косвенно пострадал в результате кибератаки на Collins Aerospace. О проблеме сотрудники аэропорта узнали вечером 19 сентября и с тех пор работают над ее решением.

«Пока что нам везет: задержек было относительно немного, но отмен рейсов или масштабных сбоев не было», — отметил представитель Берлин — Бранденбург. Там предупредили об очередях на стойках регистрации и сдачи багажа, предложив пассажирам по возможности пользоваться этими услугами онлайн.

Лондонский аэропорт Хитроу, аэропорт Берлин — Бранденбург и аэропорт Бельгии в Завентеме — одни из самых загруженных в своих странах. Хитроу входит в десятку самых загруженных аэропортов в мире, отмечает РБК. В прошлом году этот лондонский аэропорт обслужил рекордные 83,9 миллионов пассажиров.