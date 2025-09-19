Трамп: «Путин подвел меня. Он убивает много людей и теряет больше, чем убивает»

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «подвел» его в вопросе урегулирования российско-украинской войны, сообщает Bloomberg.

«Он меня подвел. Я имею в виду, что он убивает много людей, и он теряет больше, чем убивает», — сказал Трамп 18 сентября.

Отвечая на вопрос журналистов, пришло ли время попросить Путина о прекращении огня в Украине, Трамп сказал: «Не думаю». «Но в нужное время, если мне придется это сделать, это будет жестко», — добавил он.

Трамп вновь заявил, что страны Европы и союзники по НАТО должны прекратить покупать нефть у России. «Проще говоря, если цена на нефть снизится, Путин сдастся. У него не будет выбора. Он выйдет из войны», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что готов рассмотреть другие меры, чтобы наказать Путина, но эти шаги будут зависеть от того, прекратят ли союзники закупки у России.

«Я готов пойти на другие меры, но не тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», — сказал Трамп.