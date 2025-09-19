Северная Корея провела испытания тактических ударных беспилотников

В КНДР провели испытания тактических ударных беспилотников серии Kumsong («Кымсон»), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

За полетами беспилотников наблюдал лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сопровождении главного советника по вопросам военной политики и представителей научно-исследовательской сферы оборонной отрасли.

Тактический ударный беспилотник Kumsong, 18 сентября 2025 года KCNA / EPA / Scanpix / LETA

Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями беспилотников, 18 сентября 2025 года KCNA / Reuters / Scanpix / LETA

На фотографиях, опубликованных государственным агентством, показан беспилотник во время взлета, а затем уничтожения цели.

Беспилотники разрабатывают и производят институты и предприятия, входящие в Комплекс беспилотных аэротехнологий. Испытания «наглядно подтвердили военную стратегическую ценность и инновационные характеристики, а также высокую боевую эффективность беспилотников», пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил, что беспилотники становятся «важным военным активом», а переход на беспилотную технику назвал «первоочередной и важнейшей задачей модернизации вооруженных сил КНДР».

В марте 2025 года КНДР (также под руководством лично Ким Чен Ына) провела испытания дронов-камикадзе, оснащенных искусственным интеллектом. Эти разведывательные дроны, как описывало их государственное агентство Северной Кореи, способны обнаруживать различные тактические цели и действия противника на суше и на море. Тогда же был официально представлен новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения, призванный усилить ПВО.

Первые свои ударные беспилотники, как отмечает AFP, Северная Корея представила в 2024 году. Эксперты полагают, что новые возможности в беспилотной сфере могут быть связаны с формирующимся союзом КНДР и России. В рамках этого союза Северная Корея уже отправляла десятки тысяч военных в Курскую область, когда ее часть была оккупирована ВСУ.

Читайте также

Ким Чен Ын правит КНДР уже десять лет. Он превратил страну во «второй Китай»? Или сделал режим жестче? А что там с ковидом? Отвечает востоковед Андрей Ланьков (задержите дыхание, это путешествие не будет коротким)

Читайте также

Ким Чен Ын правит КНДР уже десять лет. Он превратил страну во «второй Китай»? Или сделал режим жестче? А что там с ковидом? Отвечает востоковед Андрей Ланьков (задержите дыхание, это путешествие не будет коротким)