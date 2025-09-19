Северная Корея провела испытания тактических ударных беспилотников
В КНДР провели испытания тактических ударных беспилотников серии Kumsong («Кымсон»), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
За полетами беспилотников наблюдал лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в сопровождении главного советника по вопросам военной политики и представителей научно-исследовательской сферы оборонной отрасли.
На фотографиях, опубликованных государственным агентством, показан беспилотник во время взлета, а затем уничтожения цели.
Беспилотники разрабатывают и производят институты и предприятия, входящие в Комплекс беспилотных аэротехнологий. Испытания «наглядно подтвердили военную стратегическую ценность и инновационные характеристики, а также высокую боевую эффективность беспилотников», пишет ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что беспилотники становятся «важным военным активом», а переход на беспилотную технику назвал «первоочередной и важнейшей задачей модернизации вооруженных сил КНДР».
В марте 2025 года КНДР (также под руководством лично Ким Чен Ына) провела испытания дронов-камикадзе, оснащенных искусственным интеллектом. Эти разведывательные дроны, как описывало их государственное агентство Северной Кореи, способны обнаруживать различные тактические цели и действия противника на суше и на море. Тогда же был официально представлен новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения, призванный усилить ПВО.
Первые свои ударные беспилотники, как отмечает AFP, Северная Корея представила в 2024 году. Эксперты полагают, что новые возможности в беспилотной сфере могут быть связаны с формирующимся союзом КНДР и России. В рамках этого союза Северная Корея уже отправляла десятки тысяч военных в Курскую область, когда ее часть была оккупирована ВСУ.