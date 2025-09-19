Роскомнадзор предложил ограничить звонки с российских сим-карт, находящихся в роуминге

Роскомнадзор предложил мобильным операторам сообщать о сим-картах, находящихся в роуминге, чтобы можно было вводить «частичные ограничения» для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов в интервью «Известиям».

По его словам, после блокировки звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram и запуска в декабре 2022 года системы «Антифрод» телефонные мошенники «не сдаются и теперь используют российские сим-карты, звоня из роуминга». Но Роскомнадзор в рамках борьбы с этим требует от операторов «зачищать свои базы данных от фейковых пользователей».

Кроме того, мы начали работу с операторами, чтобы они в онлайн-режиме сообщали нашим платформам, в том числе и мессенджерам, о сим-картах, находящихся в роуминге. Для аккаунтов, зарегистрированных на такие сим-карты, платформы могли бы вводить частичные, временные ограничения.

При этом нужно «продумать систему исключений для добропорядочных граждан России, выезжающих на отдых или по работе за границу», добавил Липов.

Также он назвал «логичным» вариант, при котором мессенджеры должны по умолчанию ограничивать звонки из-за рубежа с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты. В таких случаях принять звонок пользователь сможет только если сам добавит определенный номер в исключения.