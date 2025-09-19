Британская группа Massive Attack заявила, что обратилась к лейблу Universal Music Group с официальным запросом об удалении своей музыки из стримингового сервиса Spotify — из-за инвестиций генерального директора платформы в компанию, производящую беспилотники.

Речь идет об инвестициях фонда Prima Materia, который возглавляет гендиректор Spotify Даниель Эк, в немецкую оборонную компанию Helsing. Изначально Helsing специализировалась на продаже программного обеспечения с искусственным интеллектом, которое могло анализировать большие объемы данных, собранных с поля боя. В 2024 году стартап также начал производить собственные ударные дроны HX-2.

«В отдельном случае со Spotify экономическая нагрузка, которая давно лежала на музыкантах, теперь усугубляется моральной и этической: заработанные с трудом деньги фанатов и творческие усилия музыкантов в конечном счете финансируют смертоносные, антиутопические технологии», — заявила группа.

Представитель Spotify подчеркнул, что музыкальный стриминг и Helsing — это «две совершенно отдельные компании». В Helsing сказали: «Сейчас распространяется дезинформация о том, что технологии Helsing используются в военных зонах, кроме Украины. Это неверно. Наши технологии развернуты в европейских странах исключительно для сдерживания и обороны от российской агрессии в Украине» (цитата по The Guardian).

Также группа Massive Attack потребовала удалить свою музыку из всех стриминговых сервисов на территории Израиля в рамках кампании «Никакой музыки для геноцида».

Massive Attack, поясняя свое решение, приводит в пример общественные бойкоты и протесты музыкантов, артистов и актеров, которые привели к падению режима апартеида в Южной Африке в 1991 году. «Сотрудничество с тем государством считалось недопустимым. В 2025 году то же самое теперь относится к геноцидному государству Израиль», — говорится в заявлении группы.

В июне 2025 года о намерении уйти с музыкального стриминга Spotify из-за инвестиций его гендиректора в производство дронов объявили еще несколько групп — австралийцы King Gizzard & the Lizard Wizard, а также американские Xiu Xiu и Deerhoof.

Сам Даниель Эк, живущий в Стокгольме, объяснял свои инвестиции так: «Поскольку Европа быстро усиливает свои оборонные возможности в ответ на изменяющиеся геополитические вызовы, нужно срочно инвестировать в передовые технологии, которые обеспечат ее стратегическую автономию и готовность к обеспечению безопасности».

Читайте также

Музыканты удаляют свою музыку из Spotify — из-за того, что основатель платформы спонсирует компанию Helsing, производящую дроны Тысячи из них она поставляет в Украину

Читайте также

Музыканты удаляют свою музыку из Spotify — из-за того, что основатель платформы спонсирует компанию Helsing, производящую дроны Тысячи из них она поставляет в Украину