Войска РФ нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области. Погибли пять человек

Российская армия утром 18 сентября атаковала Константиновку, сбросив бомбу ФАБ-250 на жилой сектор города, сообщила полиция Донецкой области.

В результате авиаудара погибли пять мирных жителей: две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин — 65, 67 и 74 лет.

Повреждены четыре многоквартирных дома.

Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).