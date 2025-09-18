Войска РФ нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области. Погибли пять человек
Источник: Полиция Донецкой области
Российская армия утром 18 сентября атаковала Константиновку, сбросив бомбу ФАБ-250 на жилой сектор города, сообщила полиция Донецкой области.
В результате авиаудара погибли пять мирных жителей: две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин — 65, 67 и 74 лет.
Повреждены четыре многоквартирных дома.
Полиция начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины).