В реестр «нежелательных» организаций внесли проект помощи антивоенным священникам «Мир всем»

Минюст России внес в реестр «нежелательных» организаций проект «Мир всем» (Friede Allen e.V.).

Согласно реестру, решение о признании организации «нежелательной» было принято Генпрокуратурой РФ 15 августа 2025 года. В перечень проект внесли 17 сентября. С чем связано решение Генпрокуратуры, не уточняется.

В апреле объявить «Мир всем» «нежелательной» организацией просила депутат Госдумы, председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По ее словам, созданная в Германии организация утверждает, что занимается финансовой и информационной поддержкой священнослужителей. Но, по мнению депутата, на самом деле распространяет «западные нарративы о России как об агрессоре», публикует заведомо ложную информацию о вооруженных силах РФ, а также дискредитирует Русскую православную церковь и «вносит раскол в единство православного мира в стране».

В «Мир всем» прокомментировали решение Генпрокуратуры, отметив, что стали первой в России православной организацией, чья деятельность, по мнению властей, несет «угрозу основам конституционного строя РФ».

«Тем не менее, мы продолжим свою работу, продолжим исповедовать Евангельский мир и говорить о ценности человеческой жизни, и, конечно же, будем поддерживать антивоенных исповедников, пострадавших за свою позицию», — говорится в заявлении.

На сайте «Мир всем» говорится, что это «команда единомышленников», цель которых состоит в том, чтобы помочь священнослужителям РПЦ, «кто из-за своей антивоенной публичной позиции после 24 февраля 2022 года был отправлен за штат, запрещен в священнослужении или иным способом был оставлен без средств к существованию».

Читайте также

«В моей воскресной школе теперь плетут маскировочные сети для военных» «Медуза» поговорила со священниками, которых запретили в служении из-за антивоенных взглядов. А также с теми, кто помогает им выжить (а кому-то — уехать из России)

Читайте также

«В моей воскресной школе теперь плетут маскировочные сети для военных» «Медуза» поговорила со священниками, которых запретили в служении из-за антивоенных взглядов. А также с теми, кто помогает им выжить (а кому-то — уехать из России)