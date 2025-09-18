В Петербурге школьного охранника приговорили к пяти годам колонии за репост о Буче

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам колонии бывшего охранника школы № 443 во Фрунзенском районе Александра Глушкина. Его признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ), сообщила пресс-служба петербургских судов.

В сообщении говорится, что Глушкин признал вину частично.

По версии следствия, 3 апреля 2022 года Глушкин опубликовал на странице во «ВКонтакте» пост, в котором была «ложная» информация о действиях Вооруженных сил РФ. Как уточняет издание MR7, поводом для уголовного дела стал пост о действиях российских военных в украинском городе Буча.

Глушкина задержали в феврале 2024 года. Сначала ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но в августе того же года перевели в СИЗО.

В суде Глушкин рассказывал, что не знал, что в посте содержится «ложная» информация, а сам пост ему прислал незнакомый человек. Репост, по его словам, был сделан не для распространения, а для личного анализа.

Свидетелем обвинения в деле выступила заведующая отделом дополнительного образования школы Ольга Савельева. В суде огласили ее показания, согласно которым, она обнаружила у себя в друзьях во «ВКонтакте» страницу человека с флагом Украины на аватарке. Открыв ее, она увидел, что страница принадлежит Глушкину. Она сообщила об этом директору школы. Кроме того, Савельева, по ее словам, увидела на странице пост про Бучу, где было сказано, что «российские солдаты совершали зверства на территории Украины». Из этого она сделала вывод, что Глушкин «придерживается другой политической позиции, отличной от позиции ВС РФ, и хотел дестабилизировать ситуацию в стране».

Весной 2022 года директор школы Елена Михаева сообщила о постах Глушкина в охранную компанию «Система», в которой он был трудоустроен. Замгендиректора компании Сергей Поздняков вызвал Глушкина на беседу. «Он [Глушкин] объяснил, что с учетом пострадали его родственники. Каким именно образом они пострадали, Глушкин не пояснил», — заявил в суде Поздняков. В итоге он попросил Глушкина написать заявление об увольнении.

Свидетель защиты Роман Делиев охарактеризовал Глушкина как патриота и активного общественника. В частности, Глушкин собирал подписи против банкротства Морозовского энергетического комплекса и за сохранение местного спорткомплекса.

«Своим примером я призываю других граждан быть крайне внимательными к источникам информации, критически оценивать любые данные, особенно касающиеся армии в такое тяжелое время для страны. Никогда не размещайте в публичном пространстве неподтвержденные сведения. Необходимо помнить, что даже невольное распространение ложной информации может принести непоправимые последствия. Еще раз прошу прощения за причиненный вред. Я навсегда усвоил этот урок и обещаю, что подобное больше не повторится», — говорил на одном из заседаний Глушкин.