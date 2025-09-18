В Англии задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой

В английском графстве Эссекс задержали двух мужчин и женщину по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.

В полиции уточнили, что 17 сентября были задержаны 41-летний и 46-летний мужчины, а также 35-летняя женщина.

Подозреваемых доставили в полицейский участок. Полицейские провели обыски по двум адресам в Эссексе. Вскоре всех троих освободили под залог на время расследования.

Подробностей о задержанных полиция не приводит. В Скотланд-Ярде заявили, что гражданство подозреваемых раскрывать не будут.