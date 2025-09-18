Россия оспорила в Суде ООН решение Международной организации гражданской авиации о своей ответственности за крушение «боинга» над Донбассом

Россия обжаловала в Международном суде ООН решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) об ответственности Москвы за малайзийского «боинга» над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает МИД РФ.

По версии Москвы, решение ИКАО было принято по «конъюнктурным политическим мотивам» и было основано на «сомнительных результатах расследований под эгидой заинтересованной стороны — Нидерландов» с опорой на «подтасованные факты», предоставленные Украиной.

Совет ИКАО в мае 2025 года признал Россию ответственной за катастрофу рейса MH17 над Донбассом.

Признание ответственности России, вероятно, приведет к тому, что ИКАО наложит на нее обязательство выплаты компенсации авиакомпании и пострадавшим странам. РФ — член ИКАО, поэтому формально она будет обязана выполнить эти требования, но фактически в случае отказа у организации нет принудительных механизмов исполнения решений.

