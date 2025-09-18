Путин заявил, что «надо подумать» над отменой патентов для иностранных рабочих

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций допустил отмену патентной системы для иностранцев, приезжающих на заработки в страну. Его слова приводит ТАСС.

Предложение об отмене патентов сделал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать», — ответил Путин.

По мнению Путина, сфера миграции — чувствительная тема для граждан России.

«Это чувствительная сфера очень для граждан, и власть ни на федеральном уровне, ни на местах, не должна делать вид, что проблемы не существует. Есть эти вопросы, их нужно решать, но решать невозможно будет, если не держать их в поле зрения постоянно», — добавил президент России.

Патент — это документ, который позволяет гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим, работать на территории страны. Патенты выдаются сроком от месяца до одного года. Его нужно оформить в течение 30 дней после въезда. Для получения патента иностранцу необходимо зарегистрироваться по месту пребывания, пройти медкомиссию, подтвердить знание русского языка, истории и законодательства РФ, подать пакет документов в МВД и оплатить госпошлину. Кроме того, патент предполагает ежемесячную уплату фиксированного авансового платежа по НДФЛ.

Летом 2025 года Госдума рассмотрела сразу несколько законов, которые ужесточают правила пребывания в стране иностранцев, приехавших на заработки. В частности, первое чтение прошел законопроект о сборе пошлин — теперь платить придется за выдачу и продление патента, получение разрешения на работу, постановку на учет и выдачу дубликатов этих документов.

Российские власти продолжают бороться с трудовой миграцией — при помощи ограничений, ультраправых активистов и ксенофобии Эта кампания бьет по экономике и портит отношения со странами Центральной Азии

