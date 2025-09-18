В Совет Федерации поступило представление Владимира Путина о назначении на пост генпрокурора Александра Гуцана, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Комитеты Совфеда 23 сентября проведут предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана и подготовят заключения, а затем комитет по конституционному законодательству и государственному строительству предложит провести консультации на заседании 24 сентября.

О том, что кандидатом на пост генпрокурора после ухода главы ведомства Игоря Краснова стал Александр Гуцан, источники РБК рассказали в конце августа.

Гуцану 65 лет, он уроженец Ленинградской области, закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова и был старостой группы, в которой учился бывший президент России Дмитрий Медведев. Гуцан работал в прокуратуре, с 2007 года был заместителем генпрокурора, а с 2018 года занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Игорь Краснов, который был назначен генпрокурором в январе 2020 года, в конце августа подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ. Онстал единственным кандидатом на этот пост. Должность главы Верховного суда освободилась в конце июля после смерти Ирины Подносовой.

Читайте также

«Любимчик Бастрыкина», который докладывал о расследованиях лично Путину Чем известен новый кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов и что говорят о его назначении

Читайте также

«Любимчик Бастрыкина», который докладывал о расследованиях лично Путину Чем известен новый кандидат на должность генпрокурора Игорь Краснов и что говорят о его назначении