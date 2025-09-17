Японская газета Nikkei сообщила, что китайский автопроизводитель Chery уходит из России. В компании это отрицают

Китайский государственный автопроизводитель Chery планирует к 2027 году «фактически уйти» с российского рынка, пишет японская газета Nikkei со ссылкой на финансовые документы компании, планирующей выйти на IPO.

По данным Nikkei, Chery Automobile собирается разместиться на Гонконгской бирже, чтобы привлечь до 9,1 миллиарда гонконгских долларов (это около 1,2 миллиарда долларов США). Уход с российского рынка, как отмечено в документах, «демонстрирует соблюдение санкций и экспортного контроля».

В проспекте эмиссии говорится, что Chery «начала сокращать свою деятельность в России», и что в апреле ее местная «дочка» заключила соглашения о передаче запасов легковых автомобилей, гарантийных обязательств и дистрибьюторских сетей с тремя неназванными компаниями. «Ожидается, что к 2027 году мы постепенно сократим количество существующих брендов и каналов дистрибуции в России», и к тому времени доля от общей выручки с российского рынка станет «незначительной», цитирует Nikkei проспект эмиссии.

Около 20% чистых поступлений от IPO компания, как пишет Nikkei, планирует направить на разработку и расширение модельного ряда новых электромобилей, еще 20% — вложить в международную экспансию.

В самой компании отрицают планы уйти из России. «Бренд Chery не уходит с российского рынка», — сказали «Коммерсанту» в пресс-службе компании.

Телеграм-каналы Mash и Shot утверждают, что заявление компании об уходе с российского рынка — это формальность, чтобы не попасть под санкции, и на самом деле бренд не уходит. По данным Mash, компания планирует и дальше работать в России — но под новым брендом Tenet.

После ухода западных автомобильных брендов с российского рынка их в значительной степени заместили китайские автомобили — Great Wall Motor, Geely Auto, Chery. Для Chery рынок в России — крупнейший за пределами Китая. По состоянию на конец марта у компании в России было 372 дилера с 687 точками продаж. Российский рынок обеспечил компании 25,5% общей выручки в 2024 году и 17,7% — в 2023-м.