«Ведомости»: 22% россиян не могут платить по кредитам. Еще почти 20% тратят на платежи более половины своего бюджета

Около одной пятой россиян (22%) не могут платить по кредитам, пишут «Ведомости» со ссылкой на Международной конфедерации обществ потребителей.

Еще 18,5% заемщиков тратят на платежи по кредитам более половины своего бюджета. Почти 21% опрошенных считают свою долговую нагрузку слишком высокой, показывают результаты опроса.

По словам главы Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, процедурой банкротства при этом готовы воспользоваться только 13% граждан. Еще 55% не знают, как работает этот механизм, а 14% «имеют лишь самое общее представление».

Он отмечает, что граждане, у которых уровень платежей по кредитам превышает 30% бюджета, находятся в зоне высоких финансовых и социальных рисков — в частности, им грозят накопление штрафов, судебные разбирательства и принудительное взыскание.