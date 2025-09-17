В России не выдали прокатное удостоверение фильму с Дакотой Джонсон «Нескромные» об открытых отношениях

Американский комедийный фильм «Нескромные» (в ориганале Splitsville) не получил прокатное удостоверение в России. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинопрокатчика, компанию «Атмосфера кино».

Эту информацию подтвердила президент компании Arna Media Надежда Мотина, которая выступает правообладателем фильма в России.

«Да, к сожалению прокатное удостоверение до сих пор не выдано. Думаю, речь идет об отказе. Причин мы не понимаем. Я лично смотрела кино, и в нем нет ничего проблемного. Картины на подобные темы выходили и выходят в России. В данном случае непонятно, почему вдруг такое отношение. Это болезненно для нас, это болезненно для кинотеатров и для стримингов. И, конечно же, страдает бюджет страны — только с этой картины государство недополучит от нас 20 миллионов рублей прямых налогов. Помимо этого, актеры и режиссер дали интервью российской прессе. Они надеялись, что кино будет показано в нашей стране», — заявила она.

Фильм должен был выйти в российском прокате с 25 сентября.

«У Конора и Эшли кризис, и они решают вслед за друзьями Полом и Джули попробовать открытые отношения. Но сексуальный эксперимент быстро выходит из-под контроля. Конор начинает тайком встречаться с Джули, Эшли пускается во все тяжкие, а Пол мечтает лишь об одном — вернуть все как было. Оказывается, закрыть отношения куда сложнее, чем их открыть», — говорится в описании картины.

Главные роли в фильме исполнили Дакота Джонсон, Адриа Архона, Кайл Марвин и Майкл Анджело Ковино, который также выступил режиссером и автором сценария.