В Перу сотни туристов застряли в районе Мачу-Пикчу из-за забастовки автобусного перевозчика

Несколько сотен туристов не смогли уехать из перуанского города Агуас-Кальентес, расположенного возле древнего города инков Мачу-Пикчу, из-за того, что транспортное сообщение в этом районе оказалось парализовано, сообщило агентство Reuters 17 сентября.

Местный автобусный перевозчик Consettur, который в течение 30 лет перевозил туристов из Агуас-Кальентес к входу в цитадель инков XV века, объявил 14 сентября о проведении бессрочной забастовки. Компания пошла на это после того, как контракт на перевозку туристов передали другому автобусному оператору.

На фоне протестов железнодорожная ветка в горном регионе Куско оказалась заблокировала из-за «камней разного размера», сообщил железнодорожный перевозчик PeruRail. Кроме того, «третьи лица» раскопали часть железнодорожных путей.

Сотни туристов, которые собирались покинуть район на поезде, не смогли этого сделать. Министр туризма Дезилу Леон сообщила, что по состоянию на 15 сентября из района Мачу-Пикчу эвакуировали 1400 туристов, но около 900 остались в Агуас-Кальентес.

Власти и протестующие днем 16 сентября договорились, что забастовку приостановят на 18 часов, после чего 575 человек смогли покинуть район на поезде — движение по железной дороге к этому моменту восстановили.

Активисты некоммерческого проекта New7Wonders, который привлекает внимание к объектам культурного наследия, в минувшие выходные направили правительству Перу письмо, в котором предупредили, что в случае эскалации конфликта это может повлиять на авторитет Мачу-Пикчу как одного из новых чудес света.

Мачу-Пикчу — древний город империи инков, расположенный на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. В ходе глобального опроса 2007 года Мачу-Пикчу вошло в список новых чудес света наряду с Великой китайской стеной, индийским Тадж-Махалом и мексиканским Чичен-Ицей.