В Литве задержали подозреваемых в организации терактов, которые отправляли почтой посылки со взрывчаткой

Генеральная прокуратура Литвы объявила, что задержала группу лиц, подозреваемых в организации и планировании четырех терактов в Европе. Как пишет издание LRT.lt со ссылкой на данные следствия, координацией терактов занимались граждане России, имеющие связи с военной разведкой РФ.

По версии следствия, 19 июля 2024 года гражданин Литвы А.Ш. 1973 года рождения (LRT пишет, что его зовут Александрас Шурановас) вместе с сообщниками воспользовался международными службами доставки, чтобы отправить из Вильнюса в страны Европы четыре посылки с самодельными бомбами.

Две посылки были отправлены в Великобританию грузовыми самолетами DHL, две другие — в Польшу грузовыми фурами DPD. В посылках находились массажные подушки — в них спрятали взрывные устройства, управляемые электронными таймерами. Кроме того, в посылках были тюбики из-под средств гигиены и косметики, в которые добавили смеси горючих веществ для усиления зажигательного эффекта.

Литовское следствие приводит следующую хронологию событий:

20 июля 2024 года в 05:45 первая посылка взорвалась и загорелась в аэропорту немецкого Лейпцига перед погрузкой на самолет DHL, летевший по маршруту Вильнюс — Лейпциг — Великобритания;

21 июля в 02:15 вторая посылка взорвалась в грузовике DPD, ехавшем по территории Польши;

22 июля в 03:36 третья посылка взорвалась и загорелась на складе DHL в английском Бирмингеме;

четвертая посылка, которая перевозилась наземным транспортом DPD, не сработала из-за неисправности механизма детонации.

Подозрения в организации и подготовке преступлений предъявлены 15 фигурантам — гражданам РФ, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Все ли они задержаны, не уточняется.

Следствие добавляет, что несколько координаторов преступлений напрямую связаны с попыткой поджога торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года. Это гражданин Украины Даниил Громов 1988 года рождения (он также использовал личные данные гражданина РФ Ярослава Михайлова) и гражданин Литвы и РФ Томас Довган Стабачинскас 1971 года рождения.