Сервис Tribute, который позволяет собирать пожертвования в телеграме, заблокировал донаты читателей эмигрантского издания «Волна», потребовав от него удалить несколько публикаций с эмодзи ЛГБТК-флага.

У «Волны» несколько региональных проектов — в Латвии, Литве, Германии, Сербии и других странах. В сентябре, как рассказывают создатели издания, они не получили выплату регулярных пожертвований читателей от сервиса Tribute. В ответ на запрос Tribute прислал сообщение, что у «Волны» «есть несколько публикаций, которые не подходят под правила сервиса».

Ниже были перечислены посты, в четырех из которых был ЛГБТК-флаг, а еще в одном — свастика. «Волна» поясняет, что это был пост про пикетчика в Клайпеде, на плакате у которого буква Z сравнивалась с нацистской свастикой.

В сообщении Tribute говорится, что эти посты нужно убрать, и тогда сервис проведет «повторную модерацию». Создатели «Волны» заявили, что отказались удалять посты. Они отмечают, что в правилах сервиса нет запретов на ЛГБТК-символику и символику, связанную с политическими силами. В ответ на это сервис уточнил, что таковы его «правила для монетизации контента». «Мы стремимся к тому, чтобы сервис был удобен и использовался как можно большим числом пользователей, однако существуют области возможного использования сервиса, в которых мы не хотели бы участвовать по моральным, этическим или иным причинам», — говорится в ответе Tribute.

«Волна Латвия» отмечает, что Tribute базируется на Кипре, а директор сервиса, как следует из его профиля в соцсети LinkedIn, учился в Рижском техническом университете и работал в Coca-Cola HBC Baltic.

«Волна» появилась в 2022 году — ее создали журналисты, в числе которых медиаэксперт и бывший главный редактор сайта телеканала «Дождь» Илья Клишин. Сейчас «Волна» существует в семи странах, а источником финансирования называет пожертвования читателей. По словам создателей «Волны», у издания 208 регулярных донатеров, из которых примерно половина жертвуют через Telegram. Tribute — это сторонний сервис, который использует инфраструктуру Telegram, но частью мессенджера не является.