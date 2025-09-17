Марьяна Ро заявила, что Ивангай принудил ее к сексу без согласия, когда ей было 14 лет. Он утверждает, что все было по согласию

Видеоблогер заявила, что видеоблогер , с которым она ранее встречалась, принудил ее к сексу, когда ей было 14 лет. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале 16 сентября.

«Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (aka Ивангай). Ему было 18. Он зачем-то лживо пишет о том, что в возраст согласия — . В реальности на Хоккайдо он — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — заявила Марьяна Ро.

Когда это случилось, она не уточнила. Предположительно, это произошло в 2013-2014 годах (Марьяна Ро родилась в октябре 1999 года).

«Если кто-то спросит, почему я продолжила с ним отношения? После травмы подростки ищут хоть какое-то внимание и одобрение у обидчика. Это смесь страха, стыда и надежды, что все станет лучше. Естественная психологическая реакция на насилие. Почитайте, кому интересно, что такое », — заявила Марьяна Ро.

По ее словам, после того, как их отношения закончились в 2016 году, она «очень много лет работала над этой травмой». «У меня было сильное отторжение близости, мне становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще. Это вызывало у меня истерики», — рассказала Марьяна Ро.

Она добавила, что во время отношений с Ивангаем у нее возникали мысли о самоубийстве. По ее словам, из-за Ивангая у нее в 15-летнем возрасте возникла зависимость от каннабиса.

Ивангай, отвечая на обвинения Марьяны Ро, заявил, что «представленная картина реальности не просто искажена — она перевернута с ног на голову». «Она утверждает, что все происходило без согласия, но прекрасно помнит, что оно [согласие] было всегда. Более того, она сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором», — сказал блогер.

Ивангай также заявил, что «в юридической практике Японии местные постановления не „перебивают“ национальный Уголовный кодекс, а дополняют его». «Это означает, что на национальном уровне действие с 14-летней не считалось бы изнасилованием по Уголовному кодексу, если было согласие, так как возраст согласия был 13 лет», — сказал он.

«Использование термина „травматическая привязанность“ — это намеренная манипуляция, чтобы перевернуть реальность. <…> Я никогда не причинял ей вреда, не унижал и не применял силу. Но в нашей ситуации все было наоборот: это я неоднократно пытался уйти, а она меня не отпускала, используя шантаж и угрозы. Может она и была в зависимости от меня, но эта зависимость была построена на ее нежелании меня отпускать», — утверждает Ивангай.

Блогер назвал «главным инструментом манипуляции» то, что, по его словам, Марьяна Ро угрожала совершить самоубийство. Он отрицает, что принуждал ее употреблять каннабис: «Она запрещала мне курить в одиночестве под предлогом, что „так делают только наркоманы“». Ивангай добавил, что использовал каннабис по рецепту как лекарство от бессонницы.