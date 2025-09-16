В продуктовых магазинах России сократился ассортимент товаров

Исследовательская компания «Нильсен» зафиксировала, что в июле ассортимент продовольственных товаров в российских продуктовых магазинах сократился на 2,3% год к году, а непродовольственных — на 1,8%, сообщила газета «Коммерсант» 16 сентября.

Ассортимент алкогольной продукции снизился на 5,6%, детских товаров — на 5,1%, средств по уходу за детьми — на 8,3%, средств по уходу за лицом — на 7,3%. В «Нильсен» не сказали, ассортимент каких продовольственных товаров сократился за это время.

При этом в отдельных категориях наблюдается незначительный рост — на 1% в сегменте товаров для гигиены.

Аналитики, опрошенные изданием, объяснили сокращение ассортимента с тем, что торговые сети закупают меньше новинок. Кроме того, площадь самих магазинов также снижают, что связывают с изменением потребительских привычек россиян. Магазины фокусируются на развитии некрупных объектов с высокой долей готовой еды и практически без непродовольственных товаров. За январь-июль средняя торговая площадь продуктовых сетей сократилась на 0,7%, до 312 квадратных метров, подсчитали в Infoline.

В торговой сети «Лента» сообщили «Коммерсанту», что пересматривают ассортимент, оставляя только наиболее востребованные позиции, а освободившуюся площадь предлагает в субаренду. В сети X5 Group («Перекресток», «Пятерочка») заявили, что в первой половине 2025 года средняя торговая площадь магазинов снизилась на 0,9%, а ассортимент за последние три года «оптимизировался» в среднем на 15-20%.