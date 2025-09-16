В Беларуси журналиста Игоря Ильяша приговорили к четырем годам за интервью независимым СМИ. Его жена Екатерина Андреева отбывает восьмилетний срок

Минский городской суд приговорил журналиста и политолога Игоря Ильяша к четырем годам колонии строгого режима по обвинениям в «дискредитации» Беларуси и содействии «экстремистской» деятельности, сообщает «Наша Ніва».

Такой же срок запрашивал прокурор. Ильяш своей вины не признал.

Журналиста задержали в октябре 2024 года. Как писали провластные белорусские СМИ, поводом для преследования Ильяша послужили его интервью независимым медиа Беларуси, объявленным властями «экстремистскими формированиями», и иностранным изданиям, в том числе украинским.

Белорусские правозащитники признали Ильяша политзаключенным.

Игорь Ильяш регулярно комментировал для СМИ события в Беларуси, в том числе репрессии против оппозиции и соучастие режима Лукашенко в военной агрессии России против Украины. При этом Ильяш отказывался покидать Беларусь, пока за решеткой остается его жена, журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева.

Андрееву вместе с коллегой Дарьей Чульцовой задержали в Минске в ноябре 2020 года за то, что они вели стрим с акции оппозиции. В феврале 2021 года их приговорили к двум годам колонии, обвинив в организации акции. В июле 2022-го суд назначил Андреевой новый срок в восемь лет и три месяца колонии — по обвинению в «измене государству».