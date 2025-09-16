Умер Роберт Редфорд

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет, сообщает The New York Times.

Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Редфорд умер в своем доме в штате Юта, рассказал исполнительный директор агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер, которая работала с актером. По ее словам, Редфорд умер рано утром 16 сентября во сне.

Редфорд наиболее известен по актерским работам в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969), «Три дня Кондора» (1975), «Вся президентская рать» (1976) и другим.

За роль в фильме «Афера» (1973) Редфорд был номинирован на премию «Оскар», но получил награду только как режиссер — за свою дебютную картину, драму «Обыкновенные люди» (1981).

В 1981-м Редфорд учредил американский институт независимого кино «Сандэнс», который проводит одноименный международный кинофестиваль.