У бывшего главы Верховного суда Адыгеи конфисковали коррупционные активы на 13 миллиардов рублей. Никаких уголовных обвинений ему при этом не предъявили

Волжский городской суд Волгоградской области конфисковал активы бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на сумму более 13 миллиардов рублей (более 150 миллионов долларов). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса.

В общей сложности были конфискованы 214 объектов недвижимости. Среди них — 118 земельных участков, 71 коммерческое здание, 11 жилых зданий и 14 строящихся объектов.

С требованием конфисковать имущество Трахова в суд обратилась прокуратура в рамках гражданского иска. В ходе процесса Трахов и его сын, судья Рустем Трахов, признали, что использовали служебное положение для приобретения недвижимости.

Никаких уголовных обвинений против Аслана Трахова не выдвинуто. При этом его бывший зять Каплан Коблев является фигурантом дела об особо крупном земельном мошенничестве. По версии следствия, на Коблева Трахов оформлял незаконно полученное имущество.

Аслан Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 год. Сейчас он является председателем Совета ветеранов судебной системы республики и входит в состав Совета судей региона.