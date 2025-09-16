Россия нанесла ракетный удар по Запорожью. Один человек погиб, есть раненые

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по городу Запорожье в ночь на 16 сентября, сообщили в местной военной администрации и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате ракетного удара погиб один человек, ранения получили 13 человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних четырех и 17 лет.

После атаки в городе начались масштабные пожары. Огонь охватил три жилых дома на площади 350 квадратных метра, два грузовика на стоянке и станцию ​​технического обслуживания на площади 600 квадратных метров.