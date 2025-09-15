Суд в России приговорил украинского боксера Андрея Приходько к 20 годам колонии по делу о подрыве «Газели» с пограничниками ФСБ

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военного и боксера Андрея Приходько, обвиняемого в подрыве автомобиля «Газель» с военными РФ в Белгородской области в 2023 году.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему назначен штраф 800 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Андрей Приходько — военный из спецподразделения «Кракен» Главного управления разведки Минобороны Украины. Он попал в российский плен под Бахмутом Донецкой области в июле 2023 года.

В материалах уголовного дела говорилось, что в июне 2023 года Приходько участвовал в операции «Русского добровольческого корпуса» ( ) в Шебекинском районе Белгородской области, сообщал «Коммерсант». По версии следствия, 4 июня Приходько обстрелял из гранатомета микроавтобус «Газель» с российскими пограничниками. Они успели покинуть салон, никто не погиб.

После того, как он попал в плен, Приходько обвинили по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов, контрабанде оружия и незаконном пересечении государственной границы. Выступая в суде, Приходько признал вину. Прокурор просил приговорить его к 25 годам лишения свободы.

Андрей Приходько — уроженец Мариуполя. Он обладатель Кубка Украины по боксу, а также чемпион мира по кикбоксингу в разделе фулл-контакт, пишет ТАСС.