США и Китай договорились об условиях продажи TikTok

США и Китай достигли рамочного соглашения об условиях продажи соцсети TikTok. Это подтвердил глава Минфина США Скотт Бессент.

Бессент отказался раскрыть какие-либо детали. Он заявил, что все подробности будут опубликованы 19 сентября, когда президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп написал в соцсетях о достижении договоренностей по продаже «определенной компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти».

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Власти США опасаются, что правительство Китая может вынудить компанию передавать Пекину данные американских пользователей, поэтому считают, что в нынешнем виде соцсеть представляет угрозу национальной безопасности.

В 2024 году конгресс США принял закон, который обязывал ByteDance продать американское подразделение под угрозой полной блокировки. Сначала компании дали на это 270 дней, однако затем дедлайн на продажу несколько раз продлевался.

