На выборах глав 19 регионов России победили действующие губернаторы

Источник: Meduza

Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав 19 регионов России выиграли выборы, проходившие 12-14 сентября, следует из данных Центризбиркома РФ.

  • В Пермском крае победил Дмитрий Махонин с результатом 70,94% голосов.
  • В Брянской области — Александр Богомаз (78,78%).
  • В Свердловской области — Денис Паслер (61,3%).
  • В Курской области — Александр Хинштейн (86,92%).
  • В Архангельской области — Александр Цыбульский (67,32%).
  • В Еврейской автономной области — Мария Костюк (83,02%).
  • В Камчатском крае — Владимир Солодов (62,97%).
  • В Ленинградской области — Александр Дрозденко (84,21%).
  • В Оренбургской области — Евгений Солнцев (83,85%).
  • В Коми — Ростислав Гольдштейн (70,04%).
  • В Костромской области — Сергей Ситников (67,63%).
  • В Чувашии — Олег Николаев (67,06%).
  • В Новгородской области — Александр Дронов (62,19%).
  • В Тамбовской области — Евгений Первышов (73,84%).
  • В Иркутской области — Игорь Кобзев (60,79%).
  • В Калужской области — Владислав Шапша (72,24%).
  • В Ростовской области — Юрий Слюсарь (81,25%).

Кроме того, в нескольких регионах подсчет голосов продолжается, но ясно, что победу одерживают действующие губернаторы. Так, в Краснодарском крае лидирует Вениамин Кондратьев (более 80%), в Татарстане — Рустам Минниханов (более 85%).

Помимо этого, в аннексированном Севастополе победил действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%).

Выборы в России проходили в течение трех дней, основным днем голосования стало 14 сентября. Помимо губернаторских выборов в 11 регионах голосовали за депутатов местных парламентов, а в 25 столицах регионов — за городских депутатов.