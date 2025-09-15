На выборах глав 19 регионов России победили действующие губернаторы
Источник: Meduza
Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав 19 регионов России выиграли выборы, проходившие 12-14 сентября, следует из данных Центризбиркома РФ.
- В Пермском крае победил Дмитрий Махонин с результатом 70,94% голосов.
- В Брянской области — Александр Богомаз (78,78%).
- В Свердловской области — Денис Паслер (61,3%).
- В Курской области — Александр Хинштейн (86,92%).
- В Архангельской области — Александр Цыбульский (67,32%).
- В Еврейской автономной области — Мария Костюк (83,02%).
- В Камчатском крае — Владимир Солодов (62,97%).
- В Ленинградской области — Александр Дрозденко (84,21%).
- В Оренбургской области — Евгений Солнцев (83,85%).
- В Коми — Ростислав Гольдштейн (70,04%).
- В Костромской области — Сергей Ситников (67,63%).
- В Чувашии — Олег Николаев (67,06%).
- В Новгородской области — Александр Дронов (62,19%).
- В Тамбовской области — Евгений Первышов (73,84%).
- В Иркутской области — Игорь Кобзев (60,79%).
- В Калужской области — Владислав Шапша (72,24%).
- В Ростовской области — Юрий Слюсарь (81,25%).
Кроме того, в нескольких регионах подсчет голосов продолжается, но ясно, что победу одерживают действующие губернаторы. Так, в Краснодарском крае лидирует Вениамин Кондратьев (более 80%), в Татарстане — Рустам Минниханов (более 85%).
Помимо этого, в аннексированном Севастополе победил действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%).
Выборы в России проходили в течение трех дней, основным днем голосования стало 14 сентября. Помимо губернаторских выборов в 11 регионах голосовали за депутатов местных парламентов, а в 25 столицах регионов — за городских депутатов.