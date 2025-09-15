«Киностудия» получила 13 наград «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал

В Лос-Анджелесе 14 сентября прошла 77-я церемония вручения премии «Эмми» за достижения в области телевизионных искусств. Лидером по числу наград стал сериал «Киностудия», победивший в общей сложности в 13 номинациях, сообщает Variety.

Среди прочего шоу получило награду как «Лучший комедийный сериал», а его создатель и исполнитель главной роли Сет Роген получил свою первую «Эмми» как лучший комедийный актер, а также за режиссуру и сценарий.

Награду в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Больница Питт». Исполнитель одной из главных ролей Ноа Уайли удостоился «Эмми» как лучший драматический актер.

В категории «Лучший мини-сериал или антология» победила драма «Переходный возраст». 15-летнего актера Оуэан Купера наградили как лучшего актера второго плана в мини-сериале. Он стал самым молодым лауреатом в истории премии.

Победители в других номинациях:

лучшая драматическая актриса — Бритт Лауэр («Разделение»);

лучшая комедийная актриса — Джин Смарт («Хитрости»);

лучшая драматическая актриса второго плана — Кэтрин Ланаса («Больница Питт»);

лучший драматический актер второго плана — Трэмелл Тиллман («Разделение»);

лучшее ток-шоу — «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» (The Late Show with Stephen Colbert).

Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Читайте также

«Киностудия» — уморительный сериал Сета Рогена о продюсере, который мечтает снимать изысканные фильмы, но вынужден зарабатывать деньги С кучей звезд первой величины — вроде рыдающего Скорсезе или Брайана Крэнстона в автозагаре

Читайте также

«Киностудия» — уморительный сериал Сета Рогена о продюсере, который мечтает снимать изысканные фильмы, но вынужден зарабатывать деньги С кучей звезд первой величины — вроде рыдающего Скорсезе или Брайана Крэнстона в автозагаре