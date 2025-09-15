Financial Times: торговому соглашению ЕС и Индии может помешать спор за право на рис басмати

Спор Индии и Пакистана об эксклюзивном праве на название риса басмати может осложнить заключение соглашения о свободной торговле между Нью-Дели и Евросоюзом, говорится в публикации Financial Times.

Индия и Пакистан — крупнейшие производители риса басмати в мире. Индия настаивает на эксклюзивном праве использовать название «басмати». Этот сорт риса продается на 200-300 долларов дороже за тонну по сравнению с другими сортами. Индия еще семь лет назад подала заявку на защиту этого названия на рынке ЕС, но заявление все еще рассматривается. В 2023 году Пакистан подал конкурирующую заявку, указав, что рис басмати выращивается в том числе в четырех районах Кашмира — спорном регионе, который контролируется Пакистаном.

По словам европейских чиновников, одобрение пакистанской заявки может фактически означать признание суверенитета Пакистана над этими территориями, что «вызовет гнев Нью-Дели».

«Процессы по заявкам Индии и Пакистана идут параллельно», — говорится в заявлении делегации ЕС в Пакистане. Обе заявки «рассматриваются внимательно», и в Еврокомиссии понимают их «чувствительный характер», отметили в делегации.

FT пишет, что и для Индии, и для Пакистана басмати — символ национальной гордости. Этот сорт риса в основном выращивается в регионе Пенджаб — территории, которая разделена между Индией и Пакистаном.

ЕС и Индия начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле еще в 2007 году, но в 2013-м они были приостановлены из-за разногласий сторон по вопросам прав на объекты интеллектуальной собственности и доступа некоторых товаров на общий рынок, включая автомобили и алкогольные напитки, пишет DW. Возобновились переговоры в 2022 году. В конце февраля 2025 года индийский премьер-министр Нарендра Моди и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что намерены завершить работу над соглашением в нынешнем году.