Издатель Rolling Stone и Variety подал в суд на Google из-за того, что на поисковые запросы отвечает искусственный интеллект

Американская медиакомпания Penske Media — издатель Rolling Stone, Billboard, The Hollywood Reporter и Variety — подал иск к компании Google из-за того, что в поисковой выдаче публикуют сводки, подготовленные искусственным интеллектом. Как сообщает The Wall Street Journal, иск подали в федеральный окружной суд в Вашингтоне 12 сентября.

Penske Media заявила, что система исскуственного интеллекта , которая публикует ответы при поиске в Google, незаконно использует материалы изданий, принадлежащих компании, и снижает онлайн-трафик. В Penske считают, что пользователи часто не переходят по ссылкам, которые предлагает система, поскольку нужная информация уже есть в ответе, сгенерированном ИИ.

По данным компании, около 20% поисковых выдач Google, в которых упоминаются материалы изданий Penske, показывают AI Overviews, и это число постоянно растет. Компания утверждает, что доходы от партнерских ссылок сократились более чем на треть с конца 2024 года, что Penske объясняет снижением трафика из Google.

В компании Google в ответ заявили, что «благодаря AI Overviews люди считают поиск более полезным и используют его чаще». В компании уверяют, что пользователи, которые переходят по ссылкам, предложенным ИИ, проводят на сайтах больше времени. В Google добавили, что намерены «защищаться от необоснованных претензий».

Заметили короткие тексты от ИИ при поиске в Google? Скоро они могут полностью заменить привычные ссылки в выдаче Хотя доверять им по-прежнему нельзя

