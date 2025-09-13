В Москве открыли Национальный космический центр. Там будет расположен центр управления полетами новой Российской орбитальной станции

В Москве в рамках празднования Дня города открылся комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ), сообщает «Интерфакс».

Его построили на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в районе Филевский парк. В церемонии открытия центра принимали участие президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Согласно плану, новый НКЦ объединит центральный офис госкорпорации «Роскосмос», штаб-квартиры предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства. В него переедут 22 московские организации ракетно-космической отрасли. Ориентировочная стоимость Национального космического центра составляет 25 миллиардов рублей, пишет «Интерфакс».

Среди прочего в НКЦ будет находиться центр управления полетами новой Российской орбитальной станции. Ее должны запустить в 2028 году, когда Россия прекратит эксплуатацию своего сегмента Международной космической станции. Действующий центр управления полетами расположен в подмосковном Королеве.

