В Белгороде украинский беспилотник врезался в жилой дом. Еще один взорвался возле пассажирского автобуса. Есть пострадавшие

Двое жителей Белгорода пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ по многоквартирному дому, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем телеграм-канале чиновник опубликовал фотографии последствий удара по жилому дому. «В результате детонации повреждены окна, внутренняя отделка и фасад», — написал он.

Пострадавшие мужчина и женщина госпитализированы в городскую больницу с предварительным диагнозом «баротравма».

Ранее утром 13 сентября Гладков сообщал о еще двух атаках украинских дронов на Белгород. В результате одной из них получила осколочные ранения 20-летняя девушка. Также взрывной волной повреждены фасад социального учреждения в многоквартирном доме и пять припаркованных поблизости автомобилей.

В ходе другой атаки дрон взорвался возле пассажирского автобуса — пострадали 16-летняя девушка и двое взрослых. Все они госпитализированы.

С 10 сентября в Белгороде из-за атак дронов ВСУ закрыты крупные торговые центры. Занятия в школах и вузах проводятся дистанционно.