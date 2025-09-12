В Белгороде в результате атаки дрона погибла женщина

Из-за атаки украинского дрона в Белгороде погибла женщина, сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэр города Валентин Демидов.

Телеграм-канал «Белгород № 1» сообщил, что женщина получила смертельные ранения на остановке общественного транспорта «Энергомаш».

Обновлено. Телеграм-канал «Пепел» пишет со ссылкой на очевидцев, что женщина скончалась от падения разгонного блока ракеты комплекса ПВО «Панцирь», а не удара беспилотника.

Белгородские власти также сообщили, что во время атаки украинских беспилотников в областном центре повреждены несколько квартир в многоэтажных домах, частные дома, а также автомобили.

Минобороны РФ утром 12 сентября объявило, что над территорией России за ночь были сбиты более 220 украинских дронов, в том числе семь над Белогородской областью.

С 10 сентября в Белгороде из-за атак дронов закрыты крупные торговые центры. Занятия в школах и вузах проводятся дистанционно. Глава региона Вячеслав Гладков утром 12 сентября сообщил, что с начала недели в санатории, дома отдыха и детские оздоровительные лагеря вывезены 1200 детей. Еще 1400 детей собираются отправить в более безопасные места в ближайшие дни, добавил он.