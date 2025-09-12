Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, сообщил регулятор.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в заявлении ЦБ РФ.

Как отмечают The Bell и РБК, аналитики российских банков и инвесткомпаний ожидали снижения на 200 базисных пунктов — до 16%.

Это третье подряд снижение ключевой ставки. В июне ЦБ понизил ее с 21% до 20%, а в июле — до 18%.