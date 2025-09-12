На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Два человека погибли

Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС.

По данным ведомства, инцидент на однокресельной канатной дороге произошел около 15:30 12 сентября. На месте происшествия работают спасатели, помогая пострадавшим.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что погибшие — местный житель и туристка. В Минздраве Кабардино-Балкарии заявили, что в результате инцидента пострадали девять человек.

По предварительным данным, причиной обрыва канатной дороги могла стать техническая неисправность. «В качестве приоритетной рассматривается версия неисправности троса кресельной канатной дороги ввиду износа», — рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах.

СМИ пишут, что канатная дорога на Эльбрусе с 3 по 24 сентября находится на плановом ремонте и подготовке к зимнему сезону. Погибшие были тестировщиками канатной дороги.

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.