Глава Псковской области заявил, что теперь будет предупреждать жителей об угрозе атаки дронов только в мессенджере Max

Глава Псковской области Михаил Ведерников 12 сентября объявил в своем телеграм-канале, что теперь «актуальная и оперативная информация о беспилотной опасности» в регионе будет публиковаться только в его «официальном канале [в мессенджере] Max».

Ранее Ведерников, на пост которого обратило внимание «Агентство», сообщал об угрозах атаки дронов в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ утром 12 сентября объявило, что над территорией России сбито более 220 украинских дронов, включая один беспилотник над Псковской областью. Аэропорт Пскова из-за дронов прерывал работу. Сообщений об этом в телеграм-канале Ведерникова нет. Последний пост с упоминанием БПЛА выпущен в конце августа.

Max позиционируется как национальный мессенджер России. Хотя он пока формально находится на стадии «тестирования», уже развернута масштабная кампания, цель которой — перевод российских пользователей с иностранных сервисов на Max.

Вот как идет эта кампания

Россиян угрозами, уговорами и рекламой загоняют в мессенджер Max. Приложение добралось даже до детских садов Просто фиксируем, как это происходит

Вот как идет эта кампания

Россиян угрозами, уговорами и рекламой загоняют в мессенджер Max. Приложение добралось даже до детских садов Просто фиксируем, как это происходит