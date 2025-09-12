Глава Псковской области заявил, что теперь будет предупреждать жителей об угрозе атаки дронов только в мессенджере Max
Глава Псковской области Михаил Ведерников 12 сентября объявил в своем телеграм-канале, что теперь «актуальная и оперативная информация о беспилотной опасности» в регионе будет публиковаться только в его «официальном канале [в мессенджере] Max».
Ранее Ведерников, на пост которого обратило внимание «Агентство», сообщал об угрозах атаки дронов в своем телеграм-канале.
Минобороны РФ утром 12 сентября объявило, что над территорией России сбито более 220 украинских дронов, включая один беспилотник над Псковской областью. Аэропорт Пскова из-за дронов прерывал работу. Сообщений об этом в телеграм-канале Ведерникова нет. Последний пост с упоминанием БПЛА выпущен в конце августа.
Max позиционируется как национальный мессенджер России. Хотя он пока формально находится на стадии «тестирования», уже развернута масштабная кампания, цель которой — перевод российских пользователей с иностранных сервисов на Max.