В парижском особняке нашли считавшуюся пропавшей картину Рубенса «Христос на кресте»

Картина художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте» была найдена в парижском особняке, который готовили к продаже, пишет AFP со ссылкой на президента аукционного дома Osenat Жан-Пьера Осена.

Питер Пауль Рубенс «Христос на кресте» Osenat

По словам Осена, он обнаружил картину в сентябре 2024 года во время инвентаризации и продажи особняка в 6-м округе Парижа. Полотно находится в «очень хорошем состоянии», добавил аукционист.

Подлинность картины подтвердил немецкий историк искусства Нильс Бюттнер, известный своими исследованиями мастеров фламандского барокко. Жан-Пьер Осена пояснил, что полотно относится к самому началу периода барочной живописи и изображает распятого Христа — «одинокого, сияющего и ярко выделяющегося на фоне темного и угрожающего неба».

Работа размером 105,5 на 72,5 сантиметра была написана Рубенсом в 1613 году, и, вероятно, предназначалась для частного коллекционера, пишет AFP. Она принадлежала академическому художнику XIX века Вильяму Бугро, а затем владельцам особняка, где была найдена.

Найденная картина будет выставлена ​​на аукцион в Фонтенбло 30 ноября.